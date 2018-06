Como controlar metade do petróleo global? Rússia e Arábia Saudita definem estratégia

Arábia Saudita e Rússia estão cada vez mais próximos no que diz respeito à produção petrolífera, uma situação que ficou clara na reunião da semana passada de países exportadores. Uma aliança entre os dois parece cada vez uma hipótese em cima da mesa, sendo que esta poderá levar a um controlo de metade do petróleo no mundo.

“Devemos construir um modelo de cooperação próprio e bem-sucedido e institucionalizar o seu sucesso através de um quadro estratégico mais amplo e permanente”, afirmou o ministro do Petróleo da Rússia, Alexander Novak, na semana passada, em Viena.

O encontro reuniu a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), em que se inclui a Arábia Saudita, e outros países de fora do cartel que alinharam no final de 2016 num acordo histórico de cortes de produção (grupo em que se inclui a Rússia).

O acordo levou a um reforço das relações entre membros do cartel e outros países exportadores, até à semana passada, quando as discussões sobre o futuro da estratégia dividiram os produtores. O resultado foi uma aliança entre Rússia e Arábia Saudita, que levou ao anúncio de um relaxamento do acordo, contra a vontade do Irão.

Novak falou num novo modelo de cooperação, tal como o homólogo saudita, Khalid Al-Falih, reforçando a ideia de que poderiam estar a piscar o olho um ao outro.

Caso seja formalizada, esta aliança poderá determinar o futuro do mercado petrolífero, já que estes dois controlam, sozinhos, 50% da produção mundial. Poderão ainda chamar outros países a unirem-se, como os restantes países do acordo mas de fora da OPEP (México, Cazaquistão, Azerbaijão, Bahrain, Brunei, Malásia, Omán, Sudão e Sudão do Sul). Se o Irão parece ser preterido, Canadá ou Brasil poderão estar entre os países que aproveitem a oportunidade para ganhar poder no mercado global.