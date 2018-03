Como combinar fontes de energia sustentáveis? EDPR e Vestas mostram solução

A EDP Renováveis (EDPR) produziu em conjunto com a Vestas um demonstrador solar acoplado a uma turbina no parque eólico de Janda III, em Cádiz, de acordo com informação avançada pelas empresas.

O demonstrador explora uma forma de combinar fontes de energia sustentáveis face à crescente necessidade da indústria de produzir energia sustentável e de melhor integrá-la às redes energéticas.

Espera-se que o demonstrador aumente a produção anual de potência da turbina.