Comissões de Finanças e Modernização Administrativa aprovaram integração de 282 precários

As comissões bipartidas do Ministério das Finanças e da Modernização Administrativa aprovaram a integração de 282 trabalhadores precários, segundo a informação dada pelas presidentes das comissões no Parlamento.

Em audição hoje na Comissão de Orçamento e Finanças, a propósito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP), a presidente da Comissão de Modernização Administrativa, Isabel Ramos, indicou que 183 pedidos de integração no Estado foram aprovados e 108 não aprovados.

Já a presidente da Comissão Bipartida das Finanças afirmou que 99 tiveram parecer positivo e a 382 foi dado parecer negativo.