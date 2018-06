Phil Hogan, comissário europeu da Agricultura vai estar dois dias nos Açores

O Comissário Europeu da Agricultura, Phil Hogan, vai estar em missão oficial aos Açores entre hoje, dia 28 de junho, e amanhã.

Num momento em que está acesa a discussão sobre os fundos que vão ser atribuídos a cada país no âmbito da PAC – Política Agrícola Comum a partir de 2020, o ministro da Agricultura de Portugal, Luís Capoulas Santos, vai estar presente numa parte desta missão de Phil Hogan, mais concretamente no Encontro-Diálogo com os Cidadãos sobre o Futuro da Política agrícola Comum.

Recorde-se que o Governo português já faz saber junto da Comissão europeia que discorda da proposta de fundos do próximo pacote da PAC pós-2020.