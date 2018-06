Comissão transitória diz que suspensão de Bruno de Carvalho é “ilegítima”

A Comissão Transitória da mesa da assembleia geral do Sporting Clube de Portugal considera “ilegítima” a suspensão de Bruno de Carvalho das funções de presidente do clube, decretada pela comissão de fiscalização.

Bruno de Carvalho foi esta quarta-feira suspenso com efeito imediato das suas funções no Sporting Clube de Portugal pela comissão fiscalizadora nomeada pelo presidente demissionário da mesa da assembleia geral do clube, Jaime Marta Soares. Ficou também impedido de entrar nas instalações do clube. Em consequência, é necessário que seja nomeada uma comissão de gestão para o clube.

Em resposta, Bruno de Carvalho rejeitou a decisão e disse não reconhecer a legitimidade da comissão fiscalizadora. “É uma tomada de poder à força. Aqui está a golpada que estou a falar faz 2 semanas”, afirmou, numa mensagem publicada na sua conta da rede social Facebook.