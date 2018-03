Comissão para a Igualdade lança concurso de escrita criativa para combater a discriminação racial

Um texto inédito, escrito em português com exatamente 77 palavras e que promova a interculturalidade e combate a discriminação social. É este o desafio que a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) lançou, com o apoio do Alto Comissariado para as Migrações (ACM), no concurso nacional “77 Palavras contra a discriminação racial”.

O concurso está aberto até dia 4 de maio, a qualquer cidadão/cidadã a residir em Portugal, independentemente da sua nacionalidade ou profissão, a partir dos 7 anos de idade, segundo o regulamento disponível no site da CICDR.

Os finalistas, cujos textos serão editados em livro publicado pelo ACM e divulgados em plataformas digitais, em redes sociais e no blogue http://77palavras.blogspot.pt, serão conhecidos até ao dia 10 de junho.