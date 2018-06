Comissão Europeia propõe 1,26 mil milhões de euros para reforçar Corpo Europeu de Solidariedade

A Comissão Europeia vai propôr um investimento de 1,26 mil milhões de euros para o reforço de um novo programa do Corpo Europeu de Solidariedade para além de 2020. A medida será apresentada esta segunda-feira e fará parte do orçamento a longo prazo (2021-2027) da União Europeia (UE).

Num comunicado emitido pela representação da Comissão Europeia em Portugal é referido que este novo programa do Corpo Europeu de Solidariedade vai possibilitar que pelo menos 350 mil jovens europeus prestem apoio a comunidades em situação de necessidade através de ações de voluntariado, estágios ou emprego.

O comissário responsável pelo Orçamento e pelos Recursos Humanos, Günther H. Oettinger, referiu que “a solidariedade é um dos valores fundamentais da União Europeia, e o êxito do Corpo Europeu de Solidariedade mostra que existe uma forte procura da parte dos jovens para a participação em atividades de solidariedade”.

Por sua vez, Tibor Navracsics, comissário para a Educação, Cultura, Juventude e Desporto, afirmou que “com a presente proposta, a Comissão Europeia confirmou o seu empenhamento em reforçar a solidariedade e capacitar os jovens”.

Já Marianne Thyssen, comissária responsável pelo Emprego, os Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade, salientou que “a presente proposta assenta na experiência adquirida até agora e define uma abordagem mais inclusiva e mais flexível, prevendo uma maior liberdade de escolha para os participantes, tomando em conta a sua preferência por atividades de voluntariado ou uma colocação profissional”.

O mesmo comunicado chama ainda atenção para a necessidade de “alcançar um acordo rápido sobre o orçamento geral da UE a longo prazo”, para que se possam “produzir resultados concretos o mais rapidamente possível”, dado que um eventual atraso poderá “pôr em causa a execução do primeiro ano do programa do Corpo Europeu de Solidariedade”.