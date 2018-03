Comissão Europeia financia projetos em Indústria 4.0 e em prol da democracia. Candidaturas acabam no domingo

A Representação da Comissão Europeia em Portugal lançou a nova bolsa de empreendedorismo que financiará projetos em Indústria 4.0, e-commerce e ideias que pretendam melhorar o exercício da cidadania. As candidaturas ao concurso “Elevator Pitch – Ideias Que Marcam” estarão abertas até ao próximo domingo, dia 25 de março.

Este ano há novidades: duas distinções com valores monetários diferentes para dois tipos de projetos. O prémio ‘Elevator Pitch – IdeiasQueMarcam’, no valor de 6.000 euros, destinado aos de base tecnológica e digital nos segmentos da indústria 4.0, do e-commerce, da cibersegurança e da economia de dados europeia, smart cities e tecnologias de rede, saúde e bem-estar, agricultura inteligente e economia circular, media e cultura digital, sociedade digital e sustentabilidade e a Inteligência Artificial.

A entidade europeia vai ainda distinguir os inovadores com o galardão “Democracia Digital”, no valor de 4.000 euros, para projetos de base tecnológica e digital que promovam a capacitação cívica e a participação ativa dos cidadãos na vida democrática. Porém, antes disso, há três etapas: o bootcamp (para os 12 finalistas), a capacitação e a pitch review.

Entre dia 6 de março e esta quinta-feira, 22 de março, foram organizados seedcamps em vários locais do país, com o apoio da rede de Centros de Informação Europe Direct e parceiros regionais para que os potenciais candidatos pudessem estar preparados para a fase das candidaturas, com mentoria sobre o modelo de negócio.

Quem pode participar?

Todos os cidadãos ou residentes na União Europeia com mais de 18 anos, “que tenham uma ideia original, com potencial de mercado e de criação de emprego, assim como os empreendedores que desejam aconselhamento e investimento em ideias de negócio já validadas, quer tenham ou não iniciado atividade empresarial”

Autarquias, Organizações Não-Governamentais, associações de cidadãos, etc. terão ‘privilégio’ devido ao teor democrático e de cidadania em destaque no âmbito do projeto