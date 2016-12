Comissão Europeia e FEI lançam apoio a microfinanciamento

A Comissão Europeia e o Fundo Europeu de Investimento (FEI) criaram um novo apoio para fornecedores de microfinanciamento e de financiamento de empresas sociais. A iniciativa visa negócios desenvolvidos no âmbito do programa europeu para o Emprego e a Inovação Social (EaSI).

Chama-se janela de investimento do EaSI para o desenvolvimento das capacidades e o projeto visa reforçar as capacidades de financiamento destes intermediários selecionados. Os dois parceiros nesta iniciativa esperam que o ecossistema para o microfinanciamento e o empreendedorismo social se reforcem com mais investimentos nas economias europeias.

A comissária da União Europeia Marianne Thyssean, que inaugurou a janela, acredita que o projeto vai “ajudar os intermediários financeiros selecionados a desenvolver as suas atividades a longo prazo e fornecer um acesso contínuo a financiamento por parte das microempresas e das empresas sociais da Europa. Responde às necessidades das instituições financeiras que desejam desenvolver as suas capacidades e reforçar a oferta no mercado”.

A janela de investimento do EaSI para o desenvolvimento das capacidades do programa da UE, EaSI, que foi criado em junho de 2015 e apoia intermediários financeiros com perfil de risco que oferecem microcréditos a empresários ou financiamento as empresas sociais. O contributo do FEI irá consistir na atribuição de investimentos em capita próprio como capital de arranque ou de risco.