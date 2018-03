Comissão Europeia aprova projeto da Universidade da Madeira que cruza, arte, ciência e tecnologia

A Comissão Europeia aprovou um projeto da Universidade da Madeira, intitulado Master Module in Art, Science, and Technology (MAST), através do Madeira Interactive Technologies Institute (M-ITI), que pretende desenvolver e implementar um módulo de estudo aplicado, que promova currículos transversais, cruzando arte, ciência e tecnologia, combinando também metodologias do ensino superior com o setor cultural e criativo.

O MAST insere-se no mestrado de Design de Media Interactivos. Este projecto, aprovado pela Comissão Europeia, que pretende combinar metodologias do ensino superior com o sector cultural e criativo, está elegível para um financiamento de 431 mil euros.

Para o docente do mestrado em design de media interactivos, Sergi Bermúdez Badiain, a aprovação do MAST constitui “uma excelente oportunidade para os nossos alunos”, uma vez que “as atividades com as instituições parceiras irão permitir uma formação única na Europa na interseção da Arte, Ciência e Tecnologia”.