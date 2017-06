Comissão Europeia apresenta em Lisboa programa de gestão de resíduos de construção

A Comissão Europeia vai apresentar esta manhã, em Lisboa, um protocolo de gestão de resíduos de construção e demolição, um mercado que pode vir a valer “7,5 mil milhões de euros e proporcionar a a criação de milhares de novos empregos qualificados em Portugal”, de acordo com um comunicado da organização do evento.

Nesta conferência de apresentação do Protocolo de Gestão dos Resíduos de Construção & Demolição onde estarão reunidos alguns dos principais intervenientes do setor em torno do debate sobre os desafios e as oportunidades criadas pelo protocolo.

Segundo a organização, serão também partilhadas as melhores práticas de gestão, reciclagem e reutilização dos resíduos de construção e demolição.