Comissão de inquérito ao Banif adia votação do relatório

A Comissão de Inquérito ao Banif decidiu esta terça-feira adiar a votação do relatório para a próxima segunda-feira.

Este adiamento foi requerido para se proceder a alterações a este documento depois das sugestões apresentadas pelos deputados que compõem a Comissão de Inquérito ao Banif.

As sugestões de alteração ao relatório serão enviadas ao relator desta comissão, que as irá introduzir no relatório, que será rectificado para ser apresentado novamente a votação na segunda-feira.