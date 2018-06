Comissão de gestão impedida de entrar nas instalações do Sporting. Bruno de Carvalho fala em “tomada de café”

A comissão de gestão do Sporting Clube de Portugal foi impedida de entrar nas instalações do clube. Esta quarta-feira de manhã, Artur Torres Pereira, líder do organismo criado por Jaime Marta Soares, fez-se acompanhar por outros dois elementos, Sousa Cintra e Luís Marques, mas não conseguiram passar da zona de entrada.

Há saída das instalações, Artur Torres Pereira referiu à “CMTV” que “apenas queremos informar que o Conselho de Gestão do Sporting, no cumprimento do seu mandato e da sua missão, deslocou-se às instalações do Estádio José Alvalade para poder iniciar as suas funções”.

O presidente da comissão de gestão do Sporting afirmou ainda, ao canal de televisão do “Correio da Manhã” que o “acesso às instalações foi vedado”. “Numa manifestação de hostilidade para com a Comissão de Gestão e de desprezo para com as decisões judiciais que legitimam a nossa presença aqui. Hoje à tarde a comissão de gestão vai emitir um comunicado”, explicou Artur Torres Pereira.

Bruno de Carvalho, presidente suspenso, já havia dito que iria proibir a entrada da comissão de gestão nas instalações do clube e respondeu no seu Facebook aos acontecimentos desta manhã, referindo que os membros da comissão “vieram tomar café” e “fizeram uma cena de que foram impedidos de entrar”.