Comissão de Gestão do Sporting adia Gala Honoris para data oportuna

A Comissão de Gestão do Sporting decidiu hoje adiar para data oportuna a Gala Honoris Sporting e tomar as iniciativas indispensáveis para uma rápida recomposição do Conselho de Administração da SAD.

Além destas duas decisões, tomadas em reunião hoje realizada no estádio José Alvalade, a Comissão de Gestão, presidida pelo antigo presidente do Sporting, Sousa Cintra, decidiu ainda aprovar a sua estrutura de funcionamento e convocar para quarta-feira de manhã uma reunião com todos os funcionários e colaboradores. A Gala Honoris Sporting estava programada para se realizar na próxima sexta-feira, dia 29 de junho. Continuar a ler