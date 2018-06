Começar do zero: investir com pouco dinheiro

Investir dinheiro num banco é, geralmente, uma boa ideia e é o mais comum entre os portugueses (segundo a PORDATA, no ano passado o montante colocado em depósitos a prazo ultrapassou os 92 milhões de euros). Porém, a inflação pode fazer baixar o valor do dinheiro ao longo do tempo e muitas vezes as taxas de juro dos depósitos bancários raramente igualam ou excedem a taxa de inflação.

Depositar dinheiro é seguro e, além disso, faz com que o depositante acumule juros, ao contrário do que acontece quando se guarda o dinheiro numa gaveta.

Em Portugal existem várias opções quando se trata de fazer o primeiro investimento, especialmente quando se começa com uma quantidade limitada de capital. Apresentamos, abaixo, algumas opções para investir com pouco dinheiro.

Investir com pouco dinheiro em depósitos a prazo

Os depósitos a prazo são produtos financeiros de baixo risco que permitem obter alguma rendibilidade. Estes apresentam características diversas – desde vários montantes de subscrição às taxas de juro mais ou menos apelativas e ainda no que concerne à possibilidade de se efetuar reforços mensais.

Uma opção será começar por investir nestes produtos e ir colocando algum dinheiro todos os meses no seu depósito a prazo. Deste modo, e se optar por um com uma TANL (Taxa Anual Nominal Líquida) mais competitiva, consegue obter um retorno superior no final do prazo.

Investir em obrigações

Uma obrigação é um valor mobiliário representativo da dívida de uma empresa ou do Estado em relação a terceiros. Nos dias que correm, as empresas emitem cada vez mais dívida, proporcionando rentabilidades interessantes a quem investe, associadas ao rating das empresas (avaliação da capacidade de atingir compromissos financeiros).

Há casos em que é aconselhável que aplique, no mínimo, mil euros para assegurar uma boa compensação. Este valor é, por exemplo, o mínimo que se pode investir em Certificados do Tesouro. No entanto, existem outras obrigações que permitem investir com pouco dinheiro.

Investir em ações

As ações representam uma pequena parte do capital social de uma empresa. Ao investir com pouco dinheiro em ações é automaticamente detentor de uma parcela de ativos e de ganhos de uma determinada empresa.

Em Portugal, existem 141 companhias listadas na Bolsa de Valores. Atualmente, não é necessário muito dinheiro para investir na Bolsa. Semanalmente, as Bolsas de Valores de todo o Mundo apresentam grandes oportunidades de investimento.

Ao comprar e vender ações pode conseguir obter rentabilidades superiores a 10% com a possibilidade de ganhar uma percentagem dos lucros da empresa em questão. Hoje em dia, com um investimento de mil euros pode auferir bons retornos.

Mas antes de aplicar o dinheiro num investimento, é importante escolher um bom corretor. Este vai funcionar como intermediário entre si e o mercado de valores, facilitando as suas transações.

Quase todos os bancos presentes em Portugal têm um corretor de Bolsa. Contudo, esse corretor irá receber uma determinada comissão sobre o valor de compra e venda das ações, sendo que deve ter em conta este montante no momento em que decidir aplicar as suas poupanças, mesmo que o objetivo seja investir com pouco dinheiro.

Nos dias de hoje, as plataformas online de investimento são muito mais comuns e fáceis de utilizar. A GoBulling, ActivoTrade e o Saxo Bank são alguns exemplos de plataformas online nas quais pode investir em ações.

No entanto, antes de investir em ações deverá analisar a sua situação financeira e, não menos importante, fazer um plano de investimento de forma a garantir que o dinheiro que vai investir não lhe vai fazer falta para as despesas diárias.

Curiosidades sobre grandes investidores e empresários que começaram, ainda muito jovens, a investir na Bolsa

Warren Buffett: comprou a sua primeira ação com 11 anos, nomeadamente três ações da Cities Service Preferred;

Ray Dalio: comprou a sua primeira ação da Northeast Airlines quando tinha 12 anos;

Peter Lynch: investiu em ações da Flying Tiger quando ainda estava na faculdade.

Investir em startups

As startups estão na moda. O crowdfunding também. O que não faltam são plataformas online de investimento em startups, nas mais variadas áreas. Se sente que aquela empresa recém-nascida pode ser a próxima Apple ou Google, pode investir com pouco dinheiro em plataformas como a Kickstarter ou a Seedrs.

Investir em imobiliário

O investimento nesta área reúne várias alternativas e interesse de muitas pessoas, pois permite obter rendimentos sem (muito) trabalho, pelo menos teoricamente. Por exemplo, se tiver um grupo de dez amigos, investir num imóvel não fica assim tão caro quanto isso.

A localização deve ser estratégica, isto é, se escolher uma habitação perto de uma zona universitária, é muito provável que todos os anos tenha inquilinos estudantes. Se a casa estiver situada numa zona turística, melhor ainda.

Se não quiser comprar uma casa de origem, pode sempre enveredar pelo subarrendamento, onde fará de intermediário entre o utilizador efetivo e o proprietário original.

Atualmente existem diversas ofertas de crédito à habitação com um amplo leque de finalidades, inclusive para arrendamento ou para investimento imobiliário. Poderá ainda optar por imóveis da banca, vendidos a um custo inferior ao do mercado.

Investir em fundos específicos

Outra alternativa é apostar em fundos de investimento com foco específico em economias em crescimento, tais como, por exemplo, África ou os BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China). Pode fazê-lo através de praticamente todos os bancos em Portugal, principalmente os que apostam na banca de investimento, como são os casos do Banco Invest, BiG, Caixagest, BPI Investment Funds, Orey Financial, entre muitos outros.

Um investimento seguro seria, sem dúvida, em empresas blue chip, que são multinacionais financeiramente sólidas, com dívidas controladas e cujos produtos ou serviços são líderes nos mercados em que operam.

Investir em fundos mútuos

Outra das opções de investimento que existe reside nos fundos mútuos. Investir em fundos mútuos significa que o dinheiro é utilizado para fazer vários investimentos, tais como ações, títulos de crédito e quaisquer fundos do mercado monetário. Neste modelo de investimento é possível investir com pouco dinheiro e ter bons retornos.

Um fundo mútuo é gerido por um profissional de investimentos que tem como principal objetivo otimizar o fundo de forma a ganhar mais dinheiro. No entanto, apesar do seu dinheiro ser gerido por outra pessoa, deve estar sempre informado e atualizado sobre onde anda e que caminho está a tomar, de forma a garantir o alinhamento de incentivos entre as partes.

Tudo isto é vantajoso, mas não podemos descurar os riscos que estes investimentos implicam. Investir em ações tanto pode trazer grandes percentagens de lucro, como também pode originar perdas. Contudo, se fizer um investimento a longo prazo, a possibilidade de perder dinheiro é mais reduzida.

Por outro lado, o investimento em fundos mútuos pode implicar a diminuição do valor das ações quando há prejuízo. No entanto, neste tipo de investimento esse risco é diminuto.

Investir com pouco dinheiro: sim ou não?

Antes de mais, é importante analisar bem todas propostas disponíveis, assim como a sua situação financeira, antes de tomar uma decisão de investimento – seja com muito ou pouco capital.

Se a sua situação financeira lhe permitir investir com pouco dinheiro, então não hesite. Pode obter retorno com poucos euros e ver as suas poupanças aumentarem. Investir não significa apenas aplicar uma grande quantidade de dinheiro numa ideia de negócio. Os investimentos mencionados possibilitam o aumento de capital empregando uma pequena quantia de dinheiro. Como se costuma dizer, “grão a grão, enche a galinha o papo”.