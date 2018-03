Combustíveis voltam a descer. Gasolina baixa mais

Se não abasteceu e o seu veículo aguenta mais um dia com o combustível que tem, espere pelo início da semana para voltar a atestar. É que a partir de segunda-feira, os postos vão ter os combustíveis com preços mais baixos, apurou o Jornal Económico.

O preço da gasolina terá a descida mais acentuada, até dois cêntimos por litro, enquanto o gasóleo terá uma queda média de um cêntimo por litro, de acordo com fontes do setor contactadas pelo Económico. As descidas vão sentir-se tanto nas bombas das principais gasolineiras como nos postos dos hipermercados.

De acordo com dados da Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do litro de gasolina em Portugal custa actualmente 1,510 euros enquanto o do gasóleo vale 1,318 euros. As cotações podem no entanto variar nos postos de abastecimento, já que o preço fixado na rede tem ainda em conta o nível de concorrência, da oferta e da procura em cada mercado e o nível de custos fixos de cada posto.