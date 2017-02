Combustíveis: subidas ligeiras nos preços na próxima semana

Os preços dos combustíveis vão subir a partir da próxima segunda-feira. “Vamos ter ligeira subida em todos os produtos”, apurou o Jornal Económico junto de fontes do setor.

Nos postos junto aos hipermercados, que vendem combustível de marca própria, o valor de referência do litro da gasolina sobe 0,34 cêntimos, enquanto o do gasóleo aumenta 0,49 cêntimos.

Segundo dados da Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio de um litro de gasolina custa 1,519 euros, enquanto que um litro de gasóleo vale 1,297 euros. As cotações podem no entanto variar de posto para posto, já que o preço fixado na rede tem de ter ainda em conta o nível de concorrência, da oferta e da procura em cada mercado e o nível de custos fixos de cada posto.

O último relatório de Bruxelas mostra que, depois de impostos, o preço médio da gasolina 95 octanas praticado em Portugal é o sétimo mais caro em toda a UE. Já o gasóleo ocupa a sexta posição entre os países do espaço comunitário. O relatório da Comissão Europeia também deixa claro que a grande fatia do preço cobrado por cada litro de combustível vai para os cofres do Estado.