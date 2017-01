Combustíveis seguem direções opostas na próxima semana

Os portugueses vão ter boas e más notícias na próxima semana. Depois de, na semana passada, o preço ter recuado na gasolina e gasóleo, a próxima segunda-feira promete trazer destinos diferentes aos dois produtos petrolíferos mais utilizados no mercado nacional, apurou o Económico.

“Esta semana, o valor médio das cotações do gasóleo nos mercados internacionais diminuiu ligeiramente face à média da semana anterior, enquanto que o da gasolina registou uma tendência contrária. Tendo em consideração estes movimentos é de esperar uma descida no preço de venda do diesel e uma subida no da gasolina’. Alterações que não deverão ultrapassar meio cêntimo por litro”, explicou ao Económico fonte do sector.

Os preços dos postos junto aos hipermercados, que ganharam muitos adeptos com a escalada dos combustíveis, também seguem as tendências de mercado. “A tendência da próxima semana será para uma ligeira subida na gasolina e ligeira descida no gasóleo”.