Combustíveis: Se tem carro a gasolina, prepare-se para pagar mais na próxima semana

Na próxima semana, os preços dos combustíveis vão revelar um comportamento misto: enquanto o gasóleo não sofre alterações, a gasolina sobe até 1,5 cêntimos.

“A evolução das cotações em euros aponta para uma subida do preço da gasolina até 1,5 cêntimos por litro, enquanto o gasóleo fica inalterado”, adianta fonte do setor ao Jornal Económico.

Os movimentos vão sentir-se tanto nas bombas das principais gasolineiras como nos postos das denominadas “marcas brancas”, que normalmente têm preços mais baixos.

O preço médio de referência do litro de gasolina em Portugal estava nos 1,499 euros. Já o gasóleo valia 1,311 euros por litro, segundo dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). As cotações podem no entanto variar de posto para posto, já que o preço fixado na rede tem de ter ainda em conta o nível de concorrência, da oferta e da procura em cada mercado e o nível de custos fixos de cada posto.

O último relatório de Bruxelas mostra que, depois de impostos, o preço médio da gasolina 95 octanas praticado em Portugal é o quinto mais caro em toda a UE. Já o gasóleo ocupa a 9ª posição entre os 28 países do espaço comunitário. O relatório da Comissão Europeia também deixa claro que a grande fatia do preço cobrado por cada litro de combustível vai para os cofres do Estado.

Entre os 28 Estados-Membros, o preço médio de referência da gasolina ronda os 1,349 euros por litro, enquanto o ‘diesel’ vale 1,253 euros por litro. Já na zona euro, um litro de gasolina custa 1,386 euros e um litro de gasóleo vale 1,253 euros.

Os mais Económicos

Gasolina(s):



– Intermarché de Vila Real de Santo António – 1.339€

– Rede Energia de Monte Gordo – 1.339€

– BP Albufeira (Via rápida) – 1.354€

– Intermarché da Golegã – 1.365€

– Pingo Doce de Porto de Mós – 1.365€

Gasóleo(s):

– Intermarché de Vila Real de Santo António – 1.149€

– Rede Energia de Monte Gordo – 1.149€

– Intermarché de Aveiras de Cima – 1.159€

– Intermarché da Golegã – 1.165€

– Pingo Doce de Porto de Mós – 1.166€

Fonte: DGEG