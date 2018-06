Combustíveis mais baratos na próxima semana. Gasóleo desce mais

Os preços do gasóleo e da gasolina vão descer na próxima semana, reflectindo as cotações médias da gasolina e do gasóleo nos mercados internacionais. Segundo fonte do sector contactada pelo Económico, a “evolução das cotações em euros aponta para uma descida dos preços – mais acentuada no gasóleo que na gasolina – de até 2 cêntimos por litro em ambos os combustíveis”.

As descidas vão sentir-se tanto nas bombas das principais gasolineiras como nos postos dos hipermercados, onde “os cortes rondam os 0,0185 cêntimos por litro, no caso do gasóleo, e 0,0161 euros por litro no que diz respeito à gasolina”, avançou uma outra fonte.

Os preços dos combustíveis subiram ininterruptamente durante mais de dez semanas consecutivas. Uma escalada que foi interrompida esta semana com uma descida de 1,5 cêntimos na gasolina e de um cêntimo no gasóleo. Desde 19 de março, altura em que os preços começaram este ciclo de subidas, a gasolina aumentou 14 cêntimos, enquanto o gasóleo subiu 12 cêntimos nos postos de abastecimento nacionais.