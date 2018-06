Combustíveis descem pela primeira vez desde março

Os preços do gasóleo e da gasolina vão descer na próxima semana, reflectindo as cotações médias da gasolina e do gasóleo nos mercados internacionais. Segundo fonte do sector contactada pelo Económico, “a evolução das cotações em euros aponta para a uma descida de até 1,5 cêntimos por litro na gasolina e até um cêntimo na gasóleo”.

As descidas vão sentir-se tanto nas bombas das principais gasolineiras como nos postos dos hipermercados, onde “as descidas rondam os 0,0068 cêntimos por litro, no caso do gasóleo, e 0,0117 euros por litro no que diz respeito à gasolina”, avançou uma outra fonte.

De salientar que esta é a primeira descida do gasóleo e da gasolina desde 19 e 12 de março, respectivamente. Contas feitas, e desde essa altura, o preço do litro da gasolina encareceu 14 cêntimos, enquanto o gasóleo subiu 12 cêntimos nos postos de abastecimento nacionais.