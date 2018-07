Comboios sem serviço de refeições pelo 4º dia consecutivo

A adesão dos trabalhadores é de quase 100%, uma vez que dos 148 funcionários da empresa Servirail só dois se apresentaram ao serviço, disse à Lusa o dirigente sindical Francisco Figueiredo, explicando que se trata de um trabalhador efetivo e um precário.

Esta paralisação começou às 0:00 de quinta-feira por tempo indeterminado. A cada dia os trabalhadores decidem se mantêm a greve no dia seguinte.

Esssa decisão será tomada hoje à tarde, pelas 16:30 (hora de Lisboa), em plenários realizados nas estações de Campanhã (Porto) e Santa Apolónia (Lisboa).

Na origem do conflito está a divergência quanto aos aumentos salariais: os trabalhadores reivindicam 25 euros enquanto a empresa não vai além dos nove euros.

Os trabalhadores também estão descontentes com a falta de condições laborais e a retirada de direitos.

Os 148 trabalhadores abrangidos pela greve desempenham funções no armazém de Lisboa e no do Porto e nos bares e restaurantes dos comboios.

Na sexta-feira, a CP confirmou à Lusa que o contrato com a Servirail prevê penalizações em caso de incumprimento, mas não adiantou mais nada.

A empresa garantiu que tem avisado os seus clientes, “como é habitual”, dos eventuais transtornos causados pela greve, na qual não tem qualquer envolvimento.

De acordo com Francisco Figueiredo, do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria e Turismo e Restaurantes, a maioria dos trabalhadores em greve ganha cerca de 600 euros.