Comboio histórico da CP regressa ao Douro

As viagens deste comboio do tempo dos nossos avós efetuam-se todos os sábados e domingos, até ao final de outubro, entre a Régua e o Tua, com paragem na vila do Pinhão.

A partir de hoje, dia 2 de junho, regressou ao Douro o comboio histórico da CP, entre a Régua e o Tua, com paragem na vila do Pinhão. As viagens efetuam-se todos os sábados e domingos, até ao final de outubro. “Excecionalmente, até ao início de julho, o comboio será puxado por uma locomotiva a ‘diesel’ da década de 60, que conserva todas as suas características originais. A partir dessa altura, e até ao final de outubro, a tração será feita pela charmosa locomotiva a vapor, construída em 1925 pela Henschel & Son”, explica um comunicado da transportadora ferroviária nacional. Continuar a ler Segundo esse documento, “atravessando a paisagem singular do Douro Vinhateiro, reconhecido como Património Mundial pela UNESCO, o Comboio Histórico oferece a oportunidade única de reviver o romantismo do transporte ferroviário de outros tempos”. A CP informa ainda que, durante o percurso, um grupo de música e cantares regionais anima os passageiros das cinco carruagens e são dados a provar os rebuçados típicos da Régua e Vinho do Porto. A viagem tem o preço de 42,50 euros para adultos e 19 euros para crianças dos quatro aos 12 anos de idade. A CP disponibiliza ainda um conjunto de bilhetes especiais que combinam o passeio no Comboio Histórico e as viagens de ida e volta a partir de vários pontos do país até à Régua nos serviços Alfa Pendular (em classe Turística), Intercidades (em 2ª classe) ou Interregional e Regional.