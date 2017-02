O combate pelos valores americanos

É inevitável, por estes dias, falar-se de Donald Trump. A sua entrada estrondosa na Casa Branca é reveladora da sua personalidade egocêntrica e produz o mesmo efeito que os dourados da sala de estar do seu apartamento em Nova Iorque ou os néons dos seus casinos: atrair atenções. Mas esta espectaculosa estreia revela bem mais do que isso. Os primeiros diplomas que promulgou são o preocupante sinal de que está determinado em quebrar alguns dos consensos existentes entre os dois grandes partidos, que há muito definem a política americana.

A sua atitude desafiante e provocadora revela uma disposição autoritária, que parece não reconhecer os limites impostos pela lei, que jurou respeitar, como se constata pela decisão de proibir a entrada nos EUA de cidadãos com passaporte de sete países, já anulada por ordem judicial.

Além desta desvalorização da legalidade, Trump assenta o seu programa político em mistificações, demonstrando pouca preocupação com a verdade, como ficou bem patente na campanha eleitoral. Para o novo presidente americano, contra argumentos não há factos, não se coibindo de distorcer o real para legitimar as suas propostas. Seguindo o guião do político populista, construiu uma imagem cataclísmica da realidade como justificação da radicalidade das soluções que pretende adoptar. Não surpreende que recorra com tanta frequência às redes sociais para divulgar as suas ideias, pois que estas são frequentemente usadas como a versão moderna e globalizada dos libelos de outrora, que passavam de mão em mão, espalhando o boato e a falsidade contra o inimigo.