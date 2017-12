Combate à evasão fiscal rendeu 492 milhões ao Estado

As medidas de combate à fraude e à evasão fiscal permitiram recuperar 491 milhões de euros para os cofres públicos em 2016, mais 252 milhões (105%) do que no ano anterior. A maior fatia de receita fiscal recuperada pela acção do fisco foi garantida pelo IRC e IRS, que representa 86% do total cobrado. Ainda assim, no final do ano passado, os impostos que permaneciam em dívida no âmbito do combate à fraude ascendiam a 5.139 milhões de euros, alerta o Tribunal de Contas (TdC) no seu parecer à Conta Geral do Estado (CGE) de 2016.

Segundo o TdC, dos 491 milhões de euros cobrados no âmbito do combate à fraude e evasão fiscais, a fatia de leão veio de impostos como o IRC (361 milhões) e IRS (63 milhões), num total de 424 milhões de euros. Já as acções de inspectivas e de controlo do fisco em relação ao IVA garantiram aos cofres estatais mais 35 milhões de euros , seguindo-se 32 milhões de euros recuperados de outros impostos.

O parecer à CGE de 2016 avança ainda que a receita que entrou nos cores do Estado em resultado da acção inspectiva e de controlo da máquina fiscal representa 8% da dívida fiscal por combate à fraude e à evasão (DFCFE) reportada pela Autoridade tributária (AT), segundo o parecer do TdC.