Comandante de companhia aérea canadiana detido por embriaguez

Momentos antes de descolar, com os 99 passageiros a bordo do Boeing 737 da companhia aérea Sunwing, no aeroporto de Calgary (Canadá), a tripulação reparou que o comandante aparentava um “comportamento estranho”.

O piloto de 37 anos, aos comandos de um voo com destino a Cancun, no México, desmaiou no cockpit: estava bêbedo, pouco antes das 7 horas da manhã de sábado.

A tripulação alertou as autoridades, que o detiveram. Realizados os testes de alcoolemia, verificou-se que o comandante apresentava valores 3 vezes superiores ao permitido naquele país (que é de 0,08).