Como impedir o acesso ao seu email (em quatro simples passos)

Existem empresas com parcerias estabelecidas com a “Google” que desenvolveram aplicações para gerir compras online, viagens, comparar preços ou conversar que conseguem ler os e-mails dos utilizadores do “Gmail” que usam os seus serviços.

A notícia foi dada pelo “The Wall Street Journal”, depois da empresa norte-americana ter anunciado que ia deixar de usar o algoritmo que permitia aceder à caixa de e-mail dos seus utilizadores para gerar publicidade orientada, com anúncios personalizados.

Esta é mais uma situação a envolver a invasão de privacidade dos utilizadores, após o caso da Cambridge Analytica, que colocou o “Facebook” em tribunal e o seu fundador Mark Zuckerberg, a ser ouvido no senado norte-americano, pela acusação do uso de milhões de perfis para fins políticos, de modo indevido.

A DecoProteste mostra agora em quatro simples passos como pode impedir que várias aplicações tenham acesso ao seu e-mail.

No primeiro passo entre na sua conta do “Gmail”. No canto superior direito da caixa de correio terá de clicar na “foto, ou inicial do seu nome” e depois em “Conta Google”.

O segundo passo irá direcioná-lo para uma página com três quadros de opções. Escolha o quadro do lado esquerdo, que diz “login e segurança” e escolha a opção, “aplicações com acesso à conta”.

No terceiro passo só terá de escolher “gerir aplicações” para decidir as apps que podem ter acesso à sua conta. Por último selecione a aplicação que pretende remover e clique em “remover acesso”.

Deste modo as empresas que escolheu ficarão impossibilitadas de entrar no seu e-mail.