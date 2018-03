Coloque as suas dúvidas no webinar sobre IRS

Será que compensa entregar a declaração em conjunto ou separado? Até que idade os filhos podem entrar no IRS dos pais? No caso dos pais divorciados os filhos entram apenas no IRS de um ou dos dois? Entreguei a declaração automática mas apercebi-me que afinal há valores errados, posso corrigir? Estas são apenas algumas das questões que poderá esclarecer no consultório sobre IRS, realizado pelo Economize.

As dúvidas vão ser explicadas e esclarecidas por especialistas, num programa transmitido em direto no site e na página de Facebook do Economize, com transmissão em simultâneo na homepage do Jornal Económico, no dia 2 de Abril, às 15h30.