“Colocar a TAP em tribunal é um acto de hipocrisia e showoff sem consequência”, afirma BE

Para o coordenador do BE Madeira, Paulino Ascensão, colocar a TAP em tribunal é um acto de hipocrisia e showoff, como anunciou o Governo Regional, acrescentando que a companhia aérea causa prejuízos à Madeira mas que só o faz porque se criou “um quadro legal para que isso acontecesse”.

“A TAP causa efetivamente prejuízos à Madeira, mas só o faz porque foi criado um quadro legal permissivo, que a desobriga de cumprir regras de serviço público”, esclarece Paulino Ascensão.

O bloquista refere que isso acontece por causa da “liberalização da linha aérea decidida em 2008 pelo Governo Regional do PSD” uma situação que de acordo com o coordenador do BE Madeira “foi agravada com a privatização da TAP e da ANA, da responsabilidade do governo PSD/CDS, empresas mantidas sob gestão privada pelo atual governo do PS”.