‘Cocktails’ de petróleo servidos no Porto em protesto anti-Obama

Ativistas da Climáximo serviram hoje “‘cocktails’ de petróleo”, à margem da cimeira do clima, no Porto, num protesto “simbólico” contra as políticas climáticas do Governo português e do ex-Presidente americano Barack Obama, explicou o porta-voz da organização João Costa.

“A nossa ação foi em forma de denúncia dos temas que estão a ser debatidos na cimeira do clima e para a qual Barack Obama foi convidado, não esquecendo que, durante a sua administração, os Estados Unidos tornaram-se o maior produtor de combustíveis fósseis”, frisou João Costa.

O protesto, que reuniu sete ativistas da organização, durante a manhã de hoje, realizou-se à porta do Coliseu do Porto, onde decorre a “Climate Change Leadership Porto Summit 2018”, que, além do ex-líder americano, conta com a presença de ministros portugueses, assim como outras figuras da política do país.