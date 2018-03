Coca-Cola nomeia Country Manager para Portugal

A Coca-Cola European Partners, ‘braço armado’ do gigante norte-.americano, acaba de nomear Rui Serpa para Country Manager de Portugal, um cargo até agora inexistente na estrutura nacional da empresa “e que vem no seguimento da estratégia global da companhia de reforço da presença no nosso país”, diz a organização em comunicado oficial.

Com formação em Marketing e Publicidade pelo IADE e uma pós-graduação em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa, “Rui Serpa conta com uma longa carreira nacional e internacional no sector”.

Iniciou o seu percurso profissional no Departamento Comercial da Nielsen, passando depois pela Procter & Gamble e também pela Vidago Melgaço Pedras Salgadas, onde desempenhou diferentes funções na área comercial entre 1996 e 2000.