CMVM quer conhecer o perfil dos investidores portugueses

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) lançou já o quarto inquérito online para conhecer o perfil dos investidores não profissionais em Portugal. O questionário estará disponível durante mais de um mês, até 31 de julho, no site da instituição.

“O aperfeiçoamento do conhecimento do perfil do investidor é uma ferramenta da maior importância para a prossecução da missão da CMVM de proteção aos investidores, permitindo avaliar com maior assertividade as eventuais necessidades no âmbito da política regulatória e de supervisão e delinear eventuais ações de formação financeira”, explica o regulador.

As conclusões do inquérito irão conduzir à definição das características mais comuns dos intervenientes de mercado. O último inquérito aos investidores nacionais realizado pela CMVM aconteceu em 2005, sendo que, na altura, o regulador concluiu que dois em cada três investidores em Portugal consideravam ter conhecimentos médios sobre os mercados financeiros.