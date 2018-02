CMVM perde um administrador

O Ministério das Finanças anunciou que Afonso Silva cessou funções na CMVM. Segundo disse fonte da CMVM ao Jornal Económico a sua saída foi justificada por motivos pessoais.

“José Afonso Godinho Gonçalves da Silva, vogal do conselho de administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), cessará funções, a seu pedido e por motivos de natureza pessoal, a partir do dia 2 de março de 2018”, diz o comunicado.

“Afonso Silva foi designado para aquelas funções em janeiro de 2017, tendo-se dedicado, com empenho e determinação, às áreas de planeamento estratégico, organização interna, tecnologia e gestão da informação”, diz o Governo