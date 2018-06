CMVM pede às entidades financeiras que remetam informação sobre Branqueamento de Capitais até 31 de outubro

Tendo em conta a relevância, em sede de supervisão e prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, da informação periódica recolhida até agora pelas entidades supervisionadas pelo Banco de Portugal (BdP), a CMVM entende que o reporte da informação que deveria ser efetuado ao BdP até ao dia 30 de junho deste ano, deverá ser realizado junto da CMVM, pelas entidades financeiras que passaram a ser exclusivamente supervisionadas pela CMVM.

Reporte esse que a CMVM vem solicitar até ao dia 31 de outubro de 2018.

Esta é uma área tutelada pela CMVM. Gabriela Figueiredo Dias, disse esta semana na COFMA, aos deputados, que “nos resultados obtidos na frente sancionatória, de investigação e no combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, destacaram-se 8 participações ao Ministério Público no âmbito do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo”.