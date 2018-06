CMVM foi alvo de 165 processos de contencioso cível em 2017 por causa do BES e Banif

Em 2017 correram 165 processos de contencioso extra contraordenacional junto dos Tribunais Administrativos, Tributarios Cíveis nos quais a CMVM é sujeito processual, diz o Relatório de Atividades e Contas da CMVM de 2017. O Jornal Económico sabe que na sua maioria a CMVM é réu.

Em causa estão processos relacionados com a Resolução do BES e com a Resolução do Banif.

O Relatório diz que 47 destes processos foram iniciados em 2017, dos quais 40 ações cíveis, “sendo a quase totalidade das mesmas relacionadas com a Resolução que se verificou em 2014 do BES”.