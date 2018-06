CMVM fecha 2017 com lucro de 1,4 milhões de euros

O resultado líquido da atividade foi de 1,43 milhões de euros, inferior à média de 1,7 milhões de euros registada entre 2012 e 2016, lê-se no Relatório e Contas da CMVM relativo ao ano de 2017.

“Um valor em parte explicado pela não concretização de alguns investimentos projetados para 2017 cujos procedimentos administrativos concursais, por força de motivos legais imponderáveis, mas incontornáveis, não foi possível concluir antes do final do ano, tendo transitado para 2018”, diz a CMVM referindo-se aparentemente às cativações de que foi alvo pelo Governo em 2017.

Isto apesar da CMVM ter estatuto de autonomia e financiar-se com receitas próprias.

A CMVM fechou o ano passado com um resultado positivo de 1,4 milhões de euros, o que compara com um prejuízo de 1,35 milhões de euros um ano antes, em 2016, segundo o Balanço Individual .

Em parte esta melhoria dos resultados líquidos é explicada pelo o aumento do valor recebido em taxas de supervisão (a CMVM passou a receber taxas de supervisão dos auditores quando assumiu a supervisão destes), mas também através de coimas e outras multas. O montante de receitas por via das taxas de supervisão subiu de 18,19 milhões de euros em 2016 para 22,7 milhões de euros.

“No final do ano, o total dos rendimentos provenientes de taxas cifrou-se em 22,7 milhões de euros, num total de rendimentos de 23,2 milhões de euros [em 2016 as receitas foram de 18,6 milhões]”, diz a CMVM.

“O alargamento de entidades sujeitas a taxas de supervisão durante o ano de 2017 e a majoração de outras taxas que é canalizada para o financiamento da Autoridade da Concorrência [6,5% do orçamento da entidade de supervisão dos mercados vai para a Autoridade da Concorrência] a que a CMVM está obrigada, representaram cerca de 1,9 milhões de euros”, diz a entidade liderada por Gabriela Figueiredo Dias.

Excluindo estes efeitos, os rendimentos provenientes de taxas tiveram um acréscimo de cerca de 14% face a 2016, explicado também pela alteração da base de incidência decorrente do aumento das nossas responsabilidades e competências e pela evolução favorável do mercado”, lê-se no Relatório. ”

Em termos patrimoniais, o total do ativo aumentou 3% face a 2016, situando-se em 60,3 milhões de euros. Esta evolução do ativo incorpora um decréscimo no ativo não corrente na ordem de 1% em termos homólogos, “o qual decorre sobretudo das amortizações do exercício (1,5 milhões de euros), inferiores às do ano anterior. Salienta-se ainda a manutenção de um passivo de reduzida expressão relativa com um ligeiro aumento face a 2016 de 34 mil euros”, diz o regulador.

Na ótica da despesa, “e numa abordagem de eficiência e de racionalização operativa, têm sido postas em prática diversas iniciativas de contenção, nomeadamente ao nível de custos operacionais e de fornecimentos de bens e serviços”, diz o documento. A análise da evolução da despesa deve, em todo o caso, ter em consideração o alargamento do âmbito de responsabilidades e competências da CMVM e ainda as maiores exigências que decorrem da evolução do quadro regulamentar nacional e europeu, cujo acompanhamento tem vindo a exigir um contínuo reforço da capacitação de recursos humanos”, explica a CMVM.

Os gastos com pessoal passaram de 13,7 milhões de euros para 15,1 milhões de euros entre 2016 e 2017.

“A análise da evolução da despesa deve, em todo o caso, ter em consideração o alargamento do âmbito de responsabilidades e competências da CMVM e ainda as maiores exigências que decorrem da evolução do quadro regulamentar nacional e europeu, cujo acompanhamento tem vindo a exigir um contínuo reforço da capacitação de recursos humanos e, também de grande importância, a necessária melhoria das infraestruturas tecnológicas da CMVM”, diz o regulador.

Neste enquadramento, “o aumento do número de colaboradores e o retorno à composição e funcionamento regulares do Conselho de Administração, com 5 membros a exercerem funções, resultaram num acréscimo de 9,4% em gastos com o pessoal”. A CMVM adianta que “este valor é influenciado pela circunstância de, em 2016, este órgão ter funcionado excecional e provisoriamente apenas com quatro membros. Em paralelo, a rubrica de fornecimentos e serviços externos registou também um aumento relacionado com trabalhos especializados de natureza jurídica, económico-financeira e informática”.

Excluindo estes efeitos, diz o regulador, a despesa teve uma redução generalizada na ordem dos 3% face a 2016, confirmando o já mencionado esforço de contenção e racionalização.

No ano passado o regulador registou despesas de 21,8 milhões de euros (em 2016 tinha registado 20 milhões), abaixo do orçamentado e que terá em parte sido influenciado por cativações – e receitas de 23,2 milhões de euros, “o que permitiu reforçar as reservas da CMVM para fazer face a necessidades de investimento,” diz o documento.

Cativações sim ou não?

A CMVM apesar de nos estatutos ser explícito que não está sujeita a cativações por parte da tutela, foi alvo de cativações por conta do Orçamento de Estado no passado, uma vez que, segundo o Governo, o OE se sobrepõe aos estatutos da CMVM.

Assim, no âmbito da consolidação de contas no perímetro das contas públicas o orçamento da CMVM mereceu em exercícios anteriores cativações de uma percentagem do orçamento, o que na prática significa que há uma percentagem das receitas que só podem ser utilizadas mediante autorização prévia do Governo.

Isto serve para quê? Para melhorar o défice de forma contabilística, pois o dinheiro que fica cativo na CMVM não sai da CMVM, mas como os resultados do supervisor consolidam nas contas do Estado essa cativação melhora contabilisticamente o défice. Gabriela Figueiredo Dias tem, em vários fóruns, criticado a cativação das receitas do supervisor que é por definição autónomo e independente do Estado.