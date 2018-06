CMVM entende que administração da EDP não está sujeita à gestão corrente, apesar da OPA

A CMVM, em resposta a um requerimento apresentado pela EDP – Energias de Portugal, veio esclarecer o mercado que o órgão da administração da empresa liderada por António Mexia não se encontra sujeito às limitações a que se encontra obrigado normalmente a administração de um empresa na pendência de uma OPA – Oferta Pública de Aquisição. E quais essas limitações? “Praticar atos suscetíveis de alterar de modo relevante a situação patrimonial da sociedade visada que não se reconduzam à gestão normal da sociedade e que possam afetar de modo significativo os objetivos anunciados pelo oferente”.

Isto é, a EDP pode vender participadas, ou comprar empresas, pode fazer aumentos de capital pode emitir obrigações, apesar de estar na pendência da OPA lançada pela China Three Gorges.

No entanto, entende também a CMVM que “isto não significa que o órgão de administração da EDP deixe de estar obrigado a gerir de boa fé, cumprindo os seus deveres de cuidado e lealdade, e defendendo em qualquer circunstância os interesses dos acionistas”.

O entendimento da CMVM nesta matéria, que foi comunicado em resposta a um requerimento da EDP, explicita que “a conduta do conselho de administração executivo da EDP – Energias de Portugal deve pautar-se, em especial no contexto da oferta pública de aquisição (…) pelo escrupuloso cumprimento dos deveres de cuidado e lealdade a que legalmente se encontra sujeito, bem como pelo respeito pelas normas legais e regras estatutárias que delimitam o âmbito das suas atribuições e competências. O seu comportamento deve ainda orientar-se pela prossecução do interesse da sociedade e dos seus acionistas, e por uma gestão assente em ‘boa fé’ designadamente, “quanto à correção da informação e quanto à lealdade do comportamento”.

O que diz a lei?

O artigo 182.º – Limitação dos poderes da sociedade visada – diz que “a partir do momento em que tome conhecimento da decisão de lançamento de oferta pública de aquisição que incida sobre mais de um terço dos valores mobiliários da respectiva categoria e até ao apuramento do resultado ou até à cessação, em momento anterior, do respectivo processo, o órgão de administração da sociedade visada não pode praticar actos susceptíveis de alterar de modo relevante a situação patrimonial da sociedade visada que não se reconduzam à gestão normal da sociedade e que possam afectar de modo significativo os objectivos anunciados pelo oferente”.

Consideram-se alterações relevantes da situação patrimonial da sociedade visada, nomeadamente, a emissão de ações ou de outros valores mobiliários que confiram direito à sua subscrição ou aquisição e a celebração de contratos que visem a alienação de parcelas importantes do activo social.

Mas na alínea 6 do mesmo artigo é dito que “o regime previsto neste artigo não é aplicável a ofertas públicas de aquisição dirigidas por sociedades oferentes que não estejam sujeitas às mesmas regras ou que sejam dominadas por sociedade que não se sujeite às mesmas regras”, o que é o caso da República Popular da China, dona da China Three Gorges.

“Esta regra só é, porém, aplicável nas OPAs em que o oferente – ou, se o houver, quem o domine – estiver, por força do regime jurídico que lhe seja aplicável, substancialmente sujeito a idêntico dever de neutralidade, no caso de uma (hipotética) OPA lançada sobre si (princípio da reciprocidade).

“E tal não sucede porque as entidades em relação de domínio com o oferente (China Three Gorges), incluindo o próprio, não são suscetíveis de serem objeto de uma OPA, por não se tratar de sociedades cotadas e o seu capital ser integralmente detido apenas por um acionista; e ainda, porque a sua natureza jurídica (não societária) simplesmente afasta essa possibilidade”, diz a CMVM.

Uma vez que tal não sucede no caso da OPA sobre a EDP, não existe reciprocidade e, assim, o dever de neutralidade não se aplica ao órgão de administração da EDP.

Isto é, uma vez que não é possível aplicar o principio da reciprocidade à OPA da EDP, sendo requisito da reciprocidade é estabelecer um tratamento equitativo entre as regras aplicáveis à visada e aquelas que seriam aplicáveis ao oferente, a administração da eléctrica não está condicionada nos atos de gestão. No entanto isso não lhe dá total liberdade de levar a cabo operações que diminuam o património da empresa, uma vez que o órgão de administração da sociedade visada “deve, a partir da publicação do anúncio preliminar e até ao apuramento do resultado da oferta, agir de boa fé, designadamente quanto à correção da informação e quanto à lealdade do comportamento”.

Este esclarecimento assume particular importância porque é um dos pressupostos de lançamento da OPA, prevista no anúncio preliminar publicada, é a de que “a decisão de lançamento da Oferta baseou-se no pressuposto de que, entre a presente data e até ao termo do período da mesma, não ocorrerá qualquer evento com impacto significativo na Sociedade Visada numa base consolidada, incluindo, sem limitações, na situação patrimonial, económica ou financeira da Sociedade Visada,

igualmente numa base consolidada”.

São exemplos de situações que podem ter tal impacto as seguintes: “Adoção de deliberações pelos órgãos sociais competentes da Sociedade Visada, ou de sociedades que com ela estejam numa relação de domínio ou de grupo, com sede em Portugal ou no estrangeiro, que aprovem emissões de ações, obrigações ou outros valores mobiliários ou direitos equivalentes que confiram o direito a subscrever ou a adquirir ações da Sociedade Visada; emissões de ações, obrigações ou outros valores mobiliários ou direitos equivalentes que confiram o direito a subscrever ou a adquirir ações de sociedades em relação de domínio ou de grupo; dissolução, transformação, fusão ou cisão da Sociedade Visada ou sociedades em relação de domínio ou de grupo; Alteração dos estatutos da Sociedade Visada ou de sociedades em relação de domínio ou de grupo (incluindo aumentos e/ou reduções do capital social), salvo se tais alterações tiverem como propósito assegurar o preenchimento das condições da Oferta; a distribuição de dividendos, ativos ou reservas da Sociedade Visada, exceto se os montantes de tais distribuições forem deduzidos à contrapartida mencionada no ponto 10; Amortização ou extinção por outra forma de ações emitidas pela Sociedade Visada ou por sociedades em relação de domínio ou de grupo; Aquisição, transmissão ou oneração, bem como a promessa de aquisição, transmissão ou oneração de Ações emitidas pela Sociedade Visada, exceto se em cumprimento de obrigações assumidas até à presente data que sejam de conhecimento público; Aquisição, transmissão ou oneração, bem como a promessa de aquisição, transmissão ou oneração de participações de outras sociedades, exceto se em cumprimento de obrigações assumidas até à presente data que sejam de conhecimento público; transmissão ou oneração, bem como a promessa de transmissão ou de oneração de ativos da Sociedade Visada ou de sociedades em relação de domínio ou de grupo, incluindo a assunção de dívidas, trespasse ou cessão da propriedade, do uso ou da exploração de estabelecimentos de sociedades em relação de domínio ou de grupo, ou a assunção de compromissos de alienação ou de cedência de tais ativos, ou a assunção dessas dívidas, exceto se em cumprimento de obrigações contraídas até à presente data que sejam de conhecimento público”.

No entanto o dever especificamente previsto no art. 181.º/5, do CódVM, de acordo com o qual o órgão de administração da sociedade visada deve, a partir da publicação do anúncio preliminar e até ao apuramento do resultado da oferta, agir de boa fé, limita a administração liderada por António Mexia de levar a cabo atos que façam cair a OPA da China Three Gorges.

Este esclarecimento pedido pela EDP é sobretudo importante porque a empresa vai ter de emitir um relatório de avaliação da oferta para todos os acionistas, oito dias depois de receber (terá de receber hoje) o projeto do prospeto, onde constará o Plano Industrial.

“O seu comportamento deve ainda orientar-se pela prossecução do interesse da sociedade e dos seus acionistas, assegurando tratamento igualitário dos titulares dos valores mobiliários da mesma categoria e salvaguardando o respeito pelas matérias cuja decisão seja, nos termos da lei ou dos estatutos, competência destes”, diz ainda a CMVM no seu esclarecimento.

A China Three Gorges ainda não entregou o projeto do prospeto, nem o pedido de registo da OPA, e terá de o fazer durante o dia de hoje.

(atualizada)