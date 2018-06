CMVM e OCDE debatem Governo das Sociedades em Lisboa

A CMVM e a OCDE promovem nos próximos dias 4 e 5 de Julho, em Lisboa, uma reunião-conferência do grupo de trabalho sobre o Governo das Sociedades da OCDE / MENA (Middle East and North África), sob o tema “Policy options to achieve sound corporate governance for competitiveness”.

A entidade liderada por Gabriela Figueiredo Dias anuncia que o “encontro debaterá múltiplas dimensões do governo das sociedades na região do Médio Oriente e Norte de África à luz das melhores práticas da OCDE, e reunirá em Lisboa académicos, e representantes de empresas, governos e reguladores de mais de uma dezena de países”.

A CMVM promete que caso português estará em destaque.