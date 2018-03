CMVM e Faculdade de Direito de Lisboa debatem futuro do crowdfunding

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e o Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (CIDP/FDUL) realizam na próxima segunda-feira, dia 20 de março, as I Jornadas de Crowdfunding.

Para debater o futuro da indústria, as I Jornadas de Crowdfunding juntam o regulador português (CMVM), a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (CIDP/FDUL), a Comissão Europeia, o Cambridge Centre for Alternative Finance e plataformas de financiamento colaborativo a operar nos mercados nacional e internacional.

A Comissão enquadra a realização deste evento com o facto de o enquadramento legal do financiamento colaborativo estar a ganhar expressão em Portugal e no plano da União Europeia.