CMVM determina que reforço da qualidade é o principal objetivo

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) passou a ser a entidade responsável pela supervisão do setor de auditoria, depois da entrada em vigor do novo regime jurídico, no início de 2016. Se os primeiros tempos foram de adaptação do regulador e dos agentes do mercado, com um esforço muito centrado na informação e na formação, agora o foco é no reforço da qualidade do serviço prestado. Isso ficou claro quando a presidente da CMVM, Gabriela Figueiredo Dias, no discurso que fez sobre o sector sublinhou que “há ainda uma margem de melhoria da qualidade de auditoria”. Em declarações ao Jornal Económico, os responsáveis pelo regulador referem que, desde que assumiu as suas funções de supervisor de auditoria, que a CMVM assumiu como “objetivo essencial a promoção da qualidade da auditoria, entendida esta, sinteticamente, como o cumprimento pelos auditores das normas profissionais, das disposições legais e regulamentares e do código de ética”.

Para cumprir este objetivo, entende a CMVM que, além da atividade de supervisão – que os seus responsáveis dizem que “exercerá de modo adequado e consequente” – é indispensável “o contributo de outros agentes ligados à atividade de auditoria: os auditores, em primeiro lugar, mas também, o organismo profissional (Ordem dos Revisores Oficiais de Contas), os órgãos de fiscalização, outros supervisores e a academia”. Aliás, Gabriela Figueiredo Dias avisou que, no caso da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC), que a opção por delegar nesta entidade competência para o controlo de qualidade dos auditores – no caso dos que não prestam serviços a entidades de interesse público – foi uma opção suportada pela CMVM, mas que “requer a permanente confirmação”.

Evolução positiva nas relações