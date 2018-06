CMVM detecta fundos de investimento sem viabilidade económica

No Relatório de Atividades e Contas de 2017, a CMVM detetou casos de fundos de investimento sem viabilidade económica.

O regulador dos mercados refere como um dos resultados da reorganização interna da CMVM, em 2017, o foco nos fundos de investimento com rácios demonstrativos de inviabilidade ou em liquidação sem medidas concretas, sem no entanto identificar quais e se já estão ultrapassados. Também nada é dito em relação ao impacto que tal situação tem nos investidores detentores de unidades de participação desses fundos.

“Em 2017 estabelecemos como meta, e concluímos, todas as ações de supervisão que estavam pendentes de conclusão em 31 de maio e tinham mais de 90 dias de pendência. Tal permitiu identificar situações de fragilidade em algumas entidades que requereram uma resposta imediata para obviar às condutas observadas (por exemplo, branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, conflitos de interesses, incumprimentos de regras de conduta)”, lê-se no Relatório.

Na sequência disso, é dito pela CMVM que “essa atuação permitiu-nos libertar recursos de supervisão para outras prioridades (por exemplo consultoria para investimento, fundos de investimento cujos rácios demonstravam persistente não viabilidade económica ou cujas prorrogações de liquidações persistiam no tempo sem medidas concretas para liquidar, avaliação de ativos)”, refere o supervisor.

No capítulo referente à supervisão financeira a CMVM explica que “na supervisão à intermediação financeira e à gestão de ativos, o foco central das ações de supervisão levadas a cabo recaiu sobre sete dimensões. Prevenção de conflitos de interesses; cálculo adequado dos valores das unidades de participação dos fundos, incluindo a valorização de imóveis;

imputação de encargos a organismos de investimento coletivo; liquidação de fundos; branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;

práticas de comercialização de produtos e serviços financeiros, em particular de fundos de investimento e de produtos financeiros complexos;

governo das entidades, em especial aos mecanismos de controlo interno, de reporte de informação, de análise de idoneidade e adequação para o desempenho de funções em supervisionados.

Complementarmente, foi implementado um modelo de risco consolidado gerador de indicadores para efeito de supervisão, diz o regulador dos mercados. Este modelo de risco, entre outras possibilidades, “permitirá uma monitorização periódica do risco relativo e hierarquizado das entidades sujeitas a supervisão pela CMVM e a consequente atuação”, diz o documento.

A CMVM em 2017 concluiu Ações de Supervisão Presenciais em dois Fundos de Investimento mobiliário e iniciou uma (em 2016 tinha aberto três e concluído quatro). Concluiu também uma ação num fundo de investimento imobiliário.

No seu discurso de balanço do ano, Gabriela Figueiredo Dias realça que apuraram em 2017 os critérios de supervisão prudencial e da governação dos fundos e intermediários, do controlo interno e dos conflitos de interesses.

Recorde-se que em 2017 deu-se o reforço da proteção dos investidores

em fundos de investimento harmonizados. Ficou concluída em agosto a transposição da diretiva dos organismos de investimento coletivo (UCITS V) que reforçou a proteção dos investidores.

Ao nível da intermediação financeira e gestão de ativos a CMVM destacou que estão soba sua alçada 110 Intermediários financeiros; 396 Fundos ativos; 92,5 mil milhões de euros de Ativos sob Gestão; 1,3 Milhões de Participantes/Carteiras; houve 15 Supervisões Presenciais Concluídas e 147 Registos e Autorizações de Entidades.

“Em 2017, concedemos o primeiro registo de gestor de European Venture Capital Funds (EuVECA), previsto no n.º 2 do artigo 14.º do Regulamento (UE) 345/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo aos fundos europeus de capital de risco”, diz o Relatório.

“Concedemos, igualmente, o registo à primeira sociedade de investimento mobiliário de fomento à economia (SIMFE) a operar em Portugal e recebemos a comunicação prévia para constituição dos dois primeiros fundos de investimento alternativos especializados, com um capital máximo a colocar em subscrição de cerca de 180 milhões de euros”, explica a CMVM.

Na área da titularização de créditos, para além das sete operações aprovadas, “supervisionamos uma operação de titularização com caraterísticas inovadoras no que respeita à utilização deste instrumento no contexto dos créditos em incumprimento (NPL) de tipo hipotecário”, refere ainda o balanço de 2017.

O Relatório diz que ao nível nacional foram solicitados seis pedidos de registo na área da consultoria para investimento e gestão de carteiras. “Apesar de se continuarem a verificar novos pedidos de registo de Peritos Avaliadores de Imóveis (TAI), no final do ano o número de peritos inscritos diminuiu para 1485 a nível nacional”.

A CMVM deu 98 novos registos de Peritos Avaliadores de Imóveis, num ano em que há 93 registos de Peritos Avaliadores de Imóveis suspensos.