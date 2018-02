CMS Rui Pena & Arnaut aposta na Suécia com nova ‘desk’

A CMS Rui Pena & Arnaut apostou no mercado sueco e quer alargar o apoio às empresas e aos cidadãos locais que pretendam investir em Portugal, assim como aos portugueses que pretendam expandir os seus negócios para a Suécia.

A sociedade de advogados anunciou esta quarta-feira, 28 de fevereiro, a inauguração da Swedish Desk, a qual estará preparada para realizar aconselhamento jurídico em operações de Fusões e Aquisições (M&A), joint ventures, transações de mercado de capitais e imobiliárias.

A nova desk contará com uma equipa liderada pelo advogado sueco e consultor da sociedade Lars-Olof Svensson e ainda com mais de 90 advogados do escritório pertencentes a departamentos distintos, que estão responsáveis por auxiliar assuntos laborais e de resolução de litígios que envolvam empresas ou cidadãos suecos.