CMS RPA avança com parceria em Angola

Através de quatro advogados fixos em Luanda, o escritório FTL Advogados vai assessorar localmente clientes da CMS Rui Pena & Arnaut. A sociedade portuguesa alia-se à firma para acompanhar o crescimento das operações no país.

O ano começa com novas alianças a nível internacional. A CMS Rui Pena & Arnaut associou-se ao escritório FTL Advogados, sediado em Luanda, para fortalecer o acompanhamento dos clientes locais. A sócia-fundadora do escritório angolano, Filipa Tavares Lima, adianta que o player nasce da “necessidade de uma extensão e de um acompanhamento de uma rede internacional de clientes”.

Criado no último trimestre de 2016, o projeto tem caráter internacional e pretende diferenciar-se da grande concorrência existente em Angola através de uma abordagem moderna.

“As nossas apostas estão sem dúvida ligadas a todos os ramos do Direito que sejam transversais ao acompanhamento de investimentos internacionais e de empresas locais [comercial e societário, fiscal, laboral, propriedade intelectual, cambial e financeiro]. Tentamos direcionar o nosso foco para uma abordagem setorial, que tem sido uma coisa que na nossa opinião não estava devidamente acautelada em jurisdições como Angola”, garante a advogada, que nos últimos cinco anos colaborou diretamente com a CMS Rui Pena & Arnaut.

Na opinião de José Luís Arnaut, houve necessidade de criar esta nova parceria tendo em conta que a presença da CMS Rui Pena & Arnaut em Angola se tem intensificado nos últimos anos. O managing partner da sociedade portuguesa considera que, com esta ligação local, se “assegura uma prestação de serviços mais ampla e alargada, quer para os nossos clientes, quer para toda a CMS, dada a importância de Angola no contexto internacional”.

Em Angola, a CMS Rui Pena & Arnaut tinha uma sociedade com a qual colaborava mas, no ano passado, surgiu um interesse comum em tentar avançar com a constituição de um escritório-parceiro em Angola, fundado à imagem de Filipa Tavares de Lima, que nasceu em Luanda e desde a licenciatura trabalha em assuntos relacionados com a potência africana.

Os advogados referem que este reforço se justifica pelo facto de Angola ser um mercado estratégico no que respeita à prestação de serviços jurídicos a clientes locais e pelo crescente volume de trabalho que envolve clientes portugueses e internacionais que têm ou esperam ter negócios no país.

“Hoje em dia, já há uma grande abertura das empresas angolanas, numa necessidade de expansão, ou seja, há retorno nesse sentido”, sublinha a única sócia do escritório, afirmando que a dinâmica internacional da CMS é vantajosa para os clientes locais da FTL Advogados.

No âmbito de uma restruturação do mercado angolano, as empresas locais têm estado cada vez mais a entrar numa lógica além-fronteiras para evitar a dependência do mesmo ao petróleo. “O tecido empresarial angolano, juntamente com o apoio do internacional, tem feito surgir algumas parcerias que necessitam de um acompanhamento de advogados com um caráter global”, explica Filipa Tavares Lima, assegurando que a FTL Advogados pretende ir ao encontro destas necessidades.

A seu ver, os próximos dois ou três anos vão ser sinónimo de melhoria da economia angolana. “Compreende-se que se esteja a ressentir, como estão outros países nas mesmas condições face às alterações no mercado do petróleo e gás, mas há uma grande aposta do executivo angolano na diversificação da economia e na maior seleção dos investimentos”, acrescenta.