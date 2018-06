CMS aumenta receitas globais para 1,3 mil milhões de euros em 2017

A organização internacional de sociedades de advogados CMS aumentou as suas receitas globais para 1,3 mil milhões de euros em 2017. O grupo no qual está inserida a portuguesa CMS Rui Pena & Arnaut registou um crescimento de 31% nas receitas do último ano face a 2016.

Para Cornelius Brandi, chairman executivo da organização, “2017 registou um aumento significativo nas receitas da organização, resultado de uma expansão da CMS para novas jurisdições e da consolidação verificada nos escritórios que já integravam a organização”.

“Como organização global que somos, com mais de 70 escritórios, estamos bem posicionados para apoiar os nossos clientes nas suas operações transnacionais, onde quer que tenham atividade”, sublinha o mesmo responsável, em comunicado.

No ano passado, a organização de firmas contou com 47 novos sócios em dez jurisdições, tendo ganho mais cobertura geográfica com a integração de um novo escritório no Mónaco e a associação ao escritório Feras Al Shawaf, em Riade, na Arábia Saudita.