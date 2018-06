CMM candidata a fundos do Portugal 2020 para qualificar PME do setor metalomecânico

A CMM – Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista lançou uma candidatura no âmbito do Portugal 2020 para o Projeto Conjunto – Qualificação das PME com implementação em 2018 e 2019, designado por ‘Pro Steel’.

“Este projeto destina-se a reforçar a competitividade das empresas portuguesas que tenham como objetivos estratégicos, a curto prazo, aumentar a sua competitividade, produtividade, nível de internacionalização, exportação e grau de digitalização, através de um crescimento inteligente sustentável e inclusivo”, explica um comunicado da CMM.

De acordo com este documento, “trata-se de um projeto de consultoria às empresas do setor da metalomecânica, financiado em 50% (não reembolsável)”, que apoia iniciativas como consultoria de implementação, testes, calibrações e certificações; organização de processos de produção, assistência técnica, tecnológica, de produtividade e ‘layouts’, consultoria de implementação; introdução de novos métodos de organização, consultoria de implementação e equipamentos; inserção das PME na economia digital, consultoria de implementação, equipamentos e ‘software’, consultoria de implementação e certificação ambiental; eficiência energética; e consultoria de implementação e certificação energética.