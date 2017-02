Clube Olímpico de Oeiras patrocinado pela OutSystems

Mais uma vitória para a OutSystems, mas desta vez no setor desportivo. A tecnológica é, atualmente, a patrocinadora do Clube Olímpico de Oeiras, agora designado de OutSystems Olímpico de Oeiras.

Assinada por três anos, esta parceria reflete como o desporto e competição estão intimamente presentes no seu ADN. Esta não é, aliás, a primeira iniciativa da OutSystems nesta área: a empresa já anteriormente desenvolveu uma aplicação interna com o objetivo de motivar os colaboradores a correrem por uma boa causa.

Este patrocínio marcou uma posição positiva nos resultados: o Olímpico de Oeiras venceu a primeira prova do calendário competitivo de triatlo, o XXI Duatlo das Lezírias. O clube de Oeiras triunfou em masculinos e femininos na etapa inaugural da Taça de Portugal PORterra.

Sheila Marques foi a primeira mulher a cortar a meta na competição feminina, relativamente à prova individual. A atleta do OutSystems Olímpico de Oeiras assumiu a liderança a partir dos 6 km, chegando à primeira transição com praticamente um minuto de vantagem. Manteve um ritmo forte nos 29 kms de BTT, assim como na corrida final de 3 kms, conseguindo aumentar a distância e vencer, com 3 minutos e 37 segundos de diferença para a segunda classificada.

Além de Sheila Marques, também Marisa João subiu ao pódio. Já Maria do Céu Nunes terminou na 6ª posição, contribuindo igualmente para o primeiro lugar coletivo da equipa.

Os bons resultados foram igualmente acompanhados pela equipa masculina, graças aos excelentes desempenhos de Rui Narigueta, terceiro classificado, Pedro Ribeiro, quarto classificado, e Bernard Lehmann, que terminou na quinta posição.

No próximo dia 4 de fevereiro, a OutSystems Olímpico de Oeiras terá mais desafio, no VIII Duatlo de Torres Vedras, onde decorre a etapa inaugural do Campeonato Nacional de Clubes de Duatlo.