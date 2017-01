Clínica portuguesa distinguida no Dubai

A clínica portuguesa Instituto de Implantologia recebeu o Prémio ‘Rose Of Paracelsus’ atribuído pela ‘Melhor Prática Clínica’.

O Instituto de Implantologia recebeu ontem no Dubai o prémio ‘Rose Of Paracelsus’ para ‘Best Medical Practice’, no original em inglês, numa distinção a nível mundial.

O prémio ‘Rose Of Paracelsus’ é atribuído pela European Medical Association (EMA), em Oxford, Inglaterra, e pela entidade belga Europe Business Assembly (EBA) e distingue as melhores práticas clínicas nas instituições do setor da saúde e o profissionalismo dos seus colaboradores.