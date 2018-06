Clima económico em Portugal melhora em junho

Em junho de 2018, o Indicador de Sentimento Económico ajustado de sazonalidade para Portugal registou um valor de 114,3 pontos, que compara com o valor de 112,2 pontos verificado em maio de 2018. Segundo dados da Comissão Europeia, tratados pelo Gabinete de Estudos Económicos do Ministério da Economia, para a evolução positiva, contribuíram os sectores da Indústria (de -0,3 para 0,9 pontos), dos Serviços (de 14,0 para 18,2), da Construção (de -10,5 para -7,5) e em sinal contrário o Comércio a Retalho (de 2,6 para 1,8). Para o mesmo período, o Indicador de Confiança dos Consumidores diminuiu de 4,3 para 2,2.

No mês em análise, o ISE registou uma diminuição de 0,6 pontos na União Europeia (de 112,8 pontos em maio para 112,2 pontos em junho), enquanto a Zona Euro apresentou uma diminuição de 0,2 pontos (de 112,5 pontos em maio para 112,3 pontos em junho).

Em junho de 2018, ainda segundo Bruxelas, o Indicador de Clima de Negócios da Zona Euro diminuiu em 0,05 pontos para 1,39 pontos.

Hoje foi ainda conhecido o resultado do Inquérito de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores do INE que diz que em junho de 2018, o Indicador de Clima Económico aumentou para 2,4 pontos, que compara com 2,3 no mês anterior. Este é o valor mais alto registado desde maio de 2002.