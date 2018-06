Clima económico aumenta em maio

Os indicadores de atividade económica e o de clima económico aumentaram em termos homólogos e nominais, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com a mais recente “Síntese Económica de Conjuntura”, referente ao mês passado, o clima económico do país subiu de 2,1 para 2,3 entre abril e maio, enquanto a atividade económica aumentou de 2,7 para 2,9, entre março e abril (os últimos dados disponíveis).

Em maio de 2017, o indicador de atividade económica tinha sido de 3,1 e o indicador de clima económico de 2. Assim sendo, pelo menos neste último parâmetro, houve um acréscimo de três décimas (2,3 em maio de 2018).

“Em termos homólogos, a informação proveniente dos Indicadores de Curto Prazo (ICP), disponível até abril, aponta para uma aceleração da atividade económica em termos reais na indústria e na construção, verificando-se também uma aceleração do índice de volume de negócios na indústria em termos nominais”, refere o INE.

O organismo de estatística português explica ainda que esta aceleração pode ser consequência do calendário, uma que o trimestre finalizado no mês de março teve menos dois dias úteis que no ano anterior, enquanto em abril se registou o mesmo número de dias úteis.

Fonte: INE