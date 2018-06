Clientes no mercado livre de eletricidade ultrapassam os cinco milhões

O mercado livre de eletricidade alcançou em maio de 2018 um número acumulado superior a cinco milhões de clientes, segundo dados divulgados esta segunda-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Entre abril e maio, 12 mil clientes passaram para o mercado liberalizado.

O número de clientes no mercado livre cresceu 0,2% em maio face a abril, a um ritmo semelhante ao registado no mês anterior. Desde maio de 2017, o número de consumidores no mercado livre cresceu 3,6%, a uma taxa média mensal de 0,3%, explica a ERSE.

O consumo anualizado em mercado livre ascendeu a 42 597 gigawatts por hora em maio, um aumento de 38 GWh face a abril. “O consumo no mercado livre cresceu cerca de 3,2% em termos homólogos (consumo ML de 41 279 GWh em maio de 2017), o que corresponde a uma taxa média mensal de 0,3%”, acrescenta.